"Монополия" сменила CEO Globaltruck

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Монополия", весной выкупившая контрольный пакет автомобильного FTL-перевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджмент", ГТМ), сменила гендиректора компании.

Как сообщает Globaltruck, совет директоров компании одобрил подписание годового контракта с новым CEO - коммерческим директором "Монополии" Евгением Ивлевым. Он сменил на должности Дениса Михалина - директора "Монополии" по экономике и финансам. Последний возглавил Globaltruck в конце мая, после приобретения группой контрольного пакета в автоперевозчике.

"Монополия" закрыла сделку по приобретению 75,07% акций Globaltruck в апреле, выкупив 43,89 млн обыкновенных акций перевозчика по фиксированной цене 82,5 рубля за бумагу. Таким образом, стоимость этого пакета была на уровне 3,6 млрд рублей.

До этого 61% капитала компании владела подконтрольная основателю Globaltruck Александру Елисееву кипрская GT Globaltruck Ltd, а также РФПИ и соинвесторы - 19,4%, на остальных акционеров приходилось 19,6%.

"Монополия" сообщала, что акционеры группы планируют сохранить текущие объемы бизнеса и численность персонала Globaltruck с постепенной интеграцией перевозчика. Совокупная выручка объединенной компании в 2023 году, как заявляли в ГК, планировалась на уровне 60 млрд рублей.

В структуру Globaltruck входили семь компаний, осуществляющих операционную деятельность в РФ. Перевозчик обслуживает около тысячи клиентов, в том числе крупнейших игроков сегментов розничной торговли, FMCG, электронной коммерции и доставки посылок, а также российские промышленные холдинги.

Последние несколько лет Globaltruck разрабатывал цифровую логистическую платформу GT-2. Инфраструктура объединенной компании, как сообщали в ГК "Монополия", будет трансформироваться в сервисную, обслуживающую цифровые платформы: и GT-2, и собственную действующую платформу "Монополии" - Monopoly.Online.

Автопарк объединенной группы составляет 2,3 тысячи сцепок тягачей и полуприцепов. В него входит парк Globaltruck, который состоял из порядка 1,3 тысячи тягачей (в основном Volvo и Scania) и 1,5 тысячи полуприцепов.

Монополия сообщала о возможном делистинге бумаг ГТМ с "МосБиржи". В группе до сих пор не уточняли, когда и при каких условиях это может произойти.