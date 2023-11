Nintendo увеличила полугодовую чистую прибыль на 18%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. по итогам первого финансового полугодия, которое завершилось 30 сентября, увеличил чистую прибыль на 17,7% в годовом исчислении, до 271,3 млрд иен ($1,81 млрд), сообщается в отчетности компании.

Результат превзошел средний прогноз аналитиков, опрошенных Visible Alpha, - 253,5 млрд иен.

Выручка повысилась на 21,2% - до 796,2 млрд иен. Это обусловлено, в том числе, ослаблением курса японской валюты и успехом фильма "Братья Супер Марио в кино".

Продажи игровых консолей Switch в первом финполугодии достигли 6,84 млн штук по сравнению с 6,7 млн штук за аналогичный период годом ранее, а число реализованных копий программного обеспечения для них поднялось до 97,1 млн с 95,4 млн годом ранее. Объем продаж игры "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" с момента релиза в мае превысил 19,5 млн копий, отмечается в сообщении.

Во втором финансовом квартале (июль-сентябрь) Nintendo снизила чистую прибыль на 19% - до 90,3 млрд иен, выручку - на 4%, до 334,9 млрд иен. При этом эксперты оценивали в среднем первый показатель на уровне 75,7 млрд иен, второй - 317,3 млрд иен, по данным LSEG.

Nintendo теперь прогнозирует в текущем финансовом году, который завершится в марте 2024 года, сокращение чистой прибыли на 3% (до 420 млрд иен), в то время как ранее предполагалось падение на 21%. Ожидается, что выручка уменьшится на 1,4% (до 1,58 трлн иен) против прежнего прогноза снижения на 9,5%.

Компания по-прежнему ожидает, что будет продано 15 млн консолей Switch. При этом оценка продаж ПО была улучшена до 185 млн копий со 180 млн.

С начала 2023 года капитализация Nintendo увеличилась на 15,4% (до 7,4 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 23,7%.