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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Мошенники стали подделывать сайт Киви банка после отзыва у него лицензии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Мошенники стали создавать поддельные сайты Киви банка, через которые предлагают клиентам кредитной организации якобы вывести деньги из банка, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"В настоящее время в сети Интернет появляется большое число сайтов-двойников Киви банка и иных сервисов, которые за вознаграждение предлагают вывести средства из кредитной организации. Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги и перестают выходить на связь", - говорится в сообщении АСВ.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию Киви банка на осуществление банковских операций. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ. Официальный сайт кредитной организации в связи с этим сейчас заблокирован.

Киви банк является участником системы страхования вкладов. Выплаты возмещений АСВ начнет не позднее 6 марта. По данным отчетности банка, на 1 января страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в достаточно скромные 4,6 млрд рублей. При этом средства на электронных кошельках, согласно законодательству, не защищены системой страхования. Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, заявлял ЦБ. По предварительным данным регулятора, банку хватит средств для возврата денег с кошельков в процессе его банкротства.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Киви банк АСВ Агентство по страхованию вкладов
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