АСВ выявило в Киви банке около 9,3 млн электронных кошельков

Общая сумма средств на них - 4,4 млрд рублей

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило в Киви банке порядка 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств 4,4 млрд рублей, говорится в сообщении АСВ.

Сумма средств на анонимных кошельках (с лимитом до 15 тысяч руб.) - порядка 277 млн рублей, всего таких кошельков - 1,3 млн штук. Средний размер остатка средств на одном кошельке - 212 руб.

На кошельках с упрощенной идентификацией (с лимитом до 60 тысяч руб.) размещено 2,35 млрд руб., таких кошельков - 7,15 млн штук. Средний размер остатка средств - 328 руб.

Сумма на кошельках, предполагающих полную идентификацию клиента (с лимитом до 600 тыс. руб.), - 1,76 млрд руб., кошельков этой категории около 0,87 млн штук. Средний размер остатка средств одного кошелька - 2034 руб.

Согласно реестру вкладчиков, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,3 млрд руб. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, порядка 11 тыс. индивидуальных предпринимателей и 9 тыс. юридических лиц.

По предварительной информации, в кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков. "Вместе с тем АСВ внимательно изучает качество кредитного портфеля Киви банка (АО), а также выданные им поручительства и гарантии", - говорится в сообщении АСВ.

Агентство также работает над упрощением процедуры подачи требований кредиторов владельцами Qiwi-кошельков через личный кабинет платежного сервиса. При предъявлении требования необходимо указать: ФИО, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, контактные данные, платежные реквизиты для перечисления средств, номер кошелька и сумму денежных средств. Кроме этого, к требованию необходимо приложить справку сотового оператора, подтверждающую, что абонентский номер, на который оформлен Qiwi-кошелек, принадлежит кредитору.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию Киви банка на осуществление банковских операций. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ. Регулятор также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

Киви банк является участником системы страхования вкладов. АСВ проведет конкурс по выбору банка-агента для выплаты страхового возмещения 26 февраля, итоги конкурса будут подведены 27 февраля. Выплаты возмещений агентство начнет не позднее 6 марта.

Средства на электронных кошельках, согласно законодательству, не защищены системой страхования. Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, заявлял ЦБ. Требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации Киви банка в составе 3-й очереди реестра требований кредиторов.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд руб. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках Qiwi plc. Реструктуризация бизнеса, как ожидалось, позволит Qiwi сохранить листинг на NASDAQ и на МосБирже.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".