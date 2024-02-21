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Думский комитет представил проект о расчетах в ЦФА во внешней торговле

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил к принятию во втором чтении законопроект, который позволяет использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в международных расчетах.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта (№1080911-7), который в рамках первого чтения уточнял процедуру покупки финансовых продуктов через marketplace.

"Цифровые финансовые активы могут использоваться в качестве встречного представления по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами", - говорится в поправках в закон о ЦФА, с которыми ознакомился "Интерфакс". Аналогичная поправка касается и утилитарных цифровых прав. В "антиотмывочной закон" закон вносится уточнение, согласно которому операции по передаче утилитарных цифровых прав, ЦФА или гибридных ЦФА подлежат обязательному контролю, если они совершаются в рамках внешнеторговых контрактов между резидентами и нерезидентами. ЦБ вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, или у оператора по выпуску ЦФА сведения о бенефициарных владельцах лиц, выпустивших данные активы.

"Использование цифровых активов для обслуживания внешнеторговых операций поможет российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами. В определенной степени мы сможем решить проблему санкционного давления на нашу страну", - написал в своем телеграм-канале глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он добавил, что в законопроекте содержатся нормы, наделяющие Банк России полномочиями определять условия и запреты совершения операций с цифровыми активами.

"В настоящее время использование цифровых активов для международных расчетов не подпадает ни под валютное регулирование и валютный контроль, ни под регулирование внешнеторговой деятельности, тогда как, например, использование ценных бумаг для тех же целей уже урегулировано", - отмечает Аксаков.

Комитет рекомендовал рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 27 февраля.

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