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Законопроект о выводе ЦФА на традиционные биржи отправят на доработку

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку планирует отправить на доработку законопроект, который разрешает выводить цифровые финансовые активы (ЦФА) для торговли в традиционной торгово-расчетной инфраструктуре фондового рынка, рассказал "Интерфаксу" источник накануне заседания комитета.

По словам собеседника агентства, вывод обращения ЦФА за пределы информационных систем, в которых они выпущены, пусть даже в виде производной ценной бумаги (цифровых свидетельств), создает другой правовой режим. При этом в законопроекте не прописаны какие-либо механизмы защиты прав инвесторов, в то время как в законе о ЦФА прямо указано, что отдельные виды цифровых активов может приобретать только квалифицированный инвестор.

"Законопроект необходимо дополнить механизмами защиты прав инвесторов", - говорится в проекте заключения комитета по финансовому рынку.

Речь идет о законопроекте № 446411-8, который в конце сентября внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов.

Сейчас ЦФА могут обращаться на блокчейн-платформах, внесенных в реестр Банка России, это - платформа Atomyze (компания "Интеррос" входит в состав консорциума ее инвесторов), финтех-компания "Лайтхаус" (совместно с "Трансмашхолдингом" занимается разработкой цифровой финансовой экосистемы), площадка Сбербанка, площадка Альфа-банка, блокчейн-платформа "Мастерчейн" и другие, всего 10 компаний.

Законопроект предлагал ввести систему цифровых свидетельств на ЦФА и вывести их после этого для обращения на организованных торгах. "Указанный механизм позволит создать условия для обращения цифровых прав на организованных торгах, обеспечить их ликвидность, прозрачность ценообразования, возможность их приобретения и отчуждения без изменения привычного для инвестора способа управления своими инвестициями", - говорилось в пояснительной записке.

В качестве юридического образца предлагалось использовать законодательное регулирование одного из видов цифровых прав - УЦП (утилитарные цифровые права). Этот вид прав выпускается на инвестиционных платформах, в рамках так называемого закона о краудфандинге. Реестр этих платформ также ведет ЦБ, в нем несколько десятков компаний. Действующее законодательство позволяет выпускать цифровые свидетельства на УЦП и выводить их в инфраструктуру традиционных бирж.

"Содержание цифровых активов существенно сложнее утилитарных цифровых прав", - отмечается в проекте отзыва комитета по финансовому рынку на законопроект.

Идея вывода ЦФА на традиционные биржи затрагивалась в докладе ЦБ, посвященном регулированию цифровых активов в ноябре 2022 года.

Регулятор предлагал два подхода. Первый - непосредственное обращение цифровых прав в биржевой инфраструктуре. "Реализация данного подхода требует оценки целесообразности наделения организатора торговли статусом оператора обмена цифровых активов и распространения на цифровые права, допускаемые к организованным торгам, правил, аналогичных для традиционных активов, обращающихся на организованных торгах ", - говорилось в докладе. В тексте напоминалось, что организаторы торговли в соответствии с действующим законом уже могут получить статус оператора обмена цифровых активов.

Второй подход, который и был отражен во внесенном законопроекте - обращение с использованием биржевой инфраструктуры "цифровых свидетельств" на ЦФА.

"Подобная правовая конструкция позволяет производить учет и переход прав на такие свидетельства в порядке, предусмотренном для ценных бумаг, что создает возможность опосредованного обращения цифровых прав на организованных торгах с использованием традиционной инфраструктуры рынка ценных бумаг", - говорилось в докладе.

ЦБ отмечал момент, на который обратил внимание и комитет по финансовому рынку в своем заключении - публичное обращение цифровых прав с использованием традиционной биржевой инфраструктуры возможно при обеспечении выполнения дополнительных условий, направленных на защиту прав инвесторов.

ЦФА Банк России Госдума
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