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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

"Росагролизинг" запланировал создать региональную сеть

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "Росагролизинг", работающий в регионах через дилеров-агентов, планирует сформировать собственную региональную сеть. Об этом сообщил гендиректор компании Павел Косов на 35-м съезде АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов) во вторник в Москве.

"Для меня приятно объявить, что мы уже практически приняли решение, что мы, помимо сети дилеров-агентов, будем развивать собственную региональную сеть", - сказал Косов.

По его словам, в настоящее время одним из главных инструментов, позволяющих расширять сотрудничество с регионами, является агентская сеть. Всего по стране работает свыше 450 тыс. дилеров-агентов.

Как сообщил глава компании, клиентами "Росагролизинга" является свыше 18 тыс. контрагентов, для которых доступны техника и оборудование в лизинг от ведущих поставщиков. Число партнеров, продукция которых представлена на маркетплейсе "Росагролизинга", превышает 1 тыс. предприятий, общая номенклатура превышает 15 тыс. позиций различений техники и оборудования.

АО "Росагролизинг" – государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

В 2023 году компания увеличила поставки сельхозтехники до рекордных 15 тыс. единиц (на 94,5 млрд рублей) с 12,7 тыс. единиц (на 71,5 млрд рублей) в 2022 году. Среди отгруженной техники 2 тыс. тракторов, 1,8 тыс. комбайнов, свыше 2,5 тыс. автотехники и 8,8 тыс. единиц прочей сельскохозяйственной техники. Аграриям доступна техника более 1 тыс. производителей.

Как сообщал "Интерфаксу" гендиректор "Росагролизинга" Павел Косов в конце января, в этом году планируется сохранить поставки на уровне прошлого года.

Росагролизинг АПК АККОР
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