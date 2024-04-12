Минсельхоз направит еще 1 млрд рублей на поддержку лизинга сельхозтехники

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз планирует в 2024 году дополнительно направить "Росагролизингу" 1 млрд рублей на поддержку лизинга сельхозтехники.

"В этом году мы увеличили поддержку лизинга, потому что сельхозпроизводители активно покупают технику. На сегодня сумма (господдержки на 2024 год - ИФ) составляет 7,3 млрд рублей. Мы в ближайшее время планируем еще добавить 1 млрд рублей", - сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

Таким образом, господдержка лизинга в этом году будет увеличена более чем на 2 млрд рублей, отметила она.

В 2023 году на эти цели было выделено 6,1 млрд рублей.

"Росагролизинг" в первом квартале 2024 года поставил аграриям 4,2 тысячи единиц сельхозтехники, что на 44,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года,

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

В 2023 году компания увеличила поставки сельхозтехники до 15 тысяч единиц (на 94,5 млрд рублей) с 12,7 тысячи единиц (на 71,5 млрд рублей) в 2022 году. Среди отгруженной техники 2 тысячи тракторов, 1,8 тысячи комбайнов, свыше 2,5 тысяч автотехники и 8,8 тысячи единиц прочей сельскохозяйственной техники. Аграриям доступна техника более 1 тысячи производителей.