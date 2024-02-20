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"АвтоВАЗ" начал выпуск опытной партии Lada Largus в Ижевске

Перезапуск модели намечен на май

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ижевский завод "АвтоВАЗа" (ООО "Лада Ижевск") начал сборку опытной партии Lada Largus перед полноценным рестартом производства модели, который намечен на май, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

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Первыми пятью автомобилями, которые планируется произвести на этой неделе, станут коммерческие фургоны.

"Мы приступаем к сборке опытной партии, которая суммарно до мая составит около 80 автомобилей. На них будут отработаны технологии производства полного цикла, проведено обучение персонала, а также валидированы параметры и настройки оборудования. Наш завод "оживает" после паузы, мы набираем новый персонал на конкурентную заработную плату и подтверждаем планы с мая приступить к полномасштабному производству самого востребованного в стране легкого коммерческого автомобиля", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" главу компании Максима Соколова.

Как сообщалось, решение о переносе производства Lada Largus с основной площадки в Тольятти на завод в Ижевске было принято в конце лета 2023 года. Это позволило "АвтоВАЗу" освободить мощности для выпуска новых моделей на платформе Lada Vesta в 2024-2026 годах.

План производства концерна на 2024 год – 500 тысяч автомобилей. Соколов сообщал, что 450 тысяч машин компания в этом году будет стремиться продать на российском рынке.

АвтоВАЗ ООО "Лада Ижевск" Lada Largus Ижевск
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