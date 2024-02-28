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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Brent подорожала до $83,93 за баррель

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к умеренному росту вечером в среду, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США и ждут решения ОПЕК+ о продлении ограничений на добычу нефти.

К 18:40 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,33%), до $83,93 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,16 (0,2%), до $79,03 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали роста на 3,72 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,83 млн баррелей, дистиллятов - на 510 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 2,84 млн баррелей и 2 млн баррелей соответственно.

Reuters со ссылкой на информированные источники сообщил, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал 2024 года.

"Внимание рынка постепенно переключается на ОПЕК+, - написали аналитики ING Эва Мэнти и Уоррен Паттерсон. - Группа может объявить о своем решении на первой неделе марта, и рынок ждет продления ограничений, с учетом слабых цен на нефть".

Brent WTI Минэнерго ОПЕК США
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