Сбербанк инициировал банкротство всего агрохолдинга Goldman Group

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк подал в Арбитражный суд Красноярского края заявления о признании банкротами всех "дочек" красноярского агрохолдинга Goldman Group, в том числе ПАО УК "Голдман групп" (управляет всеми активами холдинга), говорится в материалах суда.

Так, не считая управляющей компании, в суд поступили заявления банка о признании банкротами ООО "Первая заготовительная компания", ООО "Атамановское ХПП", ООО ТД "Мясничий", ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв". В делах о банкротстве последних двух компаний также участвует ООО "Мелодия" (Петропавловск-Камчатский) с собственными исковыми требованиями на 109 млн рублей.

Кроме того, Сбербанк подал два заявления о вступлении в уже рассматриваемые судом дела о банкротстве ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ООО "АгроЭлита". Сумма исковых требований по всем восьми заявлениям Сбербанка составляет 609,6 млн рублей.

30 января Сбербанк подал в Красноярский арбитраж заявление о признании банкротом самого бенефициара холдинга Романа Гольдмана из-за долга в 609,6 млн рублей. Это первое зарегистрированное судом дело о банкротстве бизнесмена. По данным истца, Сбербанк и Гольдман заключили договоры об открытии невозобновляемой и возобновляемой кредитных линий, заемщик обязывался возвратить средства, а также уплатить проценты, однако не в полном объеме погасил задолженность перед банком.

Заявление было принято судом к рассмотрению 5 февраля, однако было оставлено без движения до 11 марта.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

В настоящее время в отношении Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление Агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов в настоящее время составляет более 4 млрд рублей. Сам Гольдман объявлен в международный розыск.

Кроме того, в отношении "дочек" холдинга их кредиторами в суды поданы и рассматриваются многочисленные заявления о взыскании долгов, насчитывающих более миллиарда рублей, и о банкротстве. Кредиторами, не считая Сбербанк, в частности, являются Росбанк, небанковская структура Совкомбанка, Енисейский объединенный банк и ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

В качестве обеспечительных мер в рамках этих дел уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО "ТД "Мясничий", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ПАО УК "Голдман групп", на сотни миллионов рублей.