ЦБ не выявил случаев хищения средств с кошельков клиентов Киви банка

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не обнаружил случаев хищения средств с электронных кошельков клиентов во время проверки Киви банка, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью "Интерфаксу".

"Мы не выявили случаев прямого материального ущерба клиентам, например, хищений с их электронных кошельков. Однако мы зафиксировали значительное число случаев, когда банк оформлял кошельки на людей, которые об этом даже не подозревали. А через такие кошельки злоумышленники могут проводить любые незаконные операции, компрометируя ни в чем не повинных людей", - сказала Полякова.

По ее словам, Киви банк был известен не только своим расчетным сервисом, но и предоставлением услуг для операций с криптообменниками, переводами в адрес теневого игорного бизнеса, переводами похищенных средств в пользу дропперов (подставных лиц, снимающих полученные от жертвы мошенничества средства) и другими нелегальными финансовыми услугами.

ЦБ неоднократно применял меры к банку, однако кредитная организация находила новые способы для их обхода. "Проблема не только в том, что он не прислушивался к нам и не хотел исправляться, а в том, что с каждым днем он создавал все больше рисков для граждан и стабильности финансового сектора", - сказала зампред ЦБ.

Регулятор планирует рассмотреть вопрос расширения системы страхования вкладов на средства, находящиеся на электронных кошельках граждан.

"На будущее, нам предстоит оценить два важных изменения действующего регулирования. Первое - страхование средств граждан на электронных кошельках. Второе - совершенствование процедуры идентификации при взаимодействии банка со своими клиентами через третьих лиц, например, банковских платежных агентов", - добавила Полякова.

Отзыв лицензии у Киви банка

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ.

Киви банк является участником системы страхования вкладов. Однако средства на электронных кошельках, согласно законодательству, не защищены системой страхования. Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, заявлял ЦБ.

Согласно реестру вкладчиков, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,3 млрд руб. Страховое возмещение смогут получить почти 300 физических лиц, порядка 11 тыс. индивидуальных предпринимателей и 9 тыс. юридических лиц. Выплаты возмещений агентство начнет не позднее 6 марта.

Кроме того, по данным АСВ, в Киви банке было открыто порядка 9,3 млн электронных кошельков на сумму 4,4 млрд рублей. По предварительной информации, у кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами кошельков.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".