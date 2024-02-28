ВТБ отменил ипотечные комиссии для застройщиков-партнеров

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ решил отменить комиссии для застройщиков-партнеров по ипотечным программам с господдержкой, сообщили в пресс-службе банка.

"С 28 февраля ВТБ отменяет комиссии для своих партнеров по всем программам ипотеки с господдержкой. Ситуация на рынке останется подвижной, а выдачи по таким программам для банков - убыточными. Поэтому не исключаем новых решений с учетом конъюнктуры рынка", - говорится в сообщении.

Ранее условия для ряда девелоперов по программе субсидирования льготной ипотеки изменил Сбербанк. С 19 февраля 2024 года для застройщиков на проектном финансировании банка стала доступна льготная субсидия от 3,9%.

"Для застройщиков, пользующихся комплексным продуктом банка, когда доходы от остатков на эскроу-счетах направляются на компенсацию процентов по ипотеке, размер субсидирования составит 0%", - отмечали в Сбере.

В декабре 2023 года правительство ужесточило требования к заемщикам при оформлении льготной ипотеки. В частности, взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых был повышен до 30% с 20%, а максимальный размер кредита для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей был снижен вдвое, до 6 млн рублей. Кроме того, теперь клиент сможет взять только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе. Исключение сделано для программы семейной ипотеки: заемщик сможет оформить второй кредит при условии, что первый полностью погашен, родился еще один ребенок и приобретается жилье большей площади, чем предыдущая квартира.

Правительство также сократило на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках льготных ипотечных программ.

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки привело к снижению маржинальности продукта. Чтобы компенсировать недополученные доходы, крупнейшие банки начали вводить комиссии для застройщиков за каждого клиента, оформившего льготную ипотеку. Это привело к недовольству застройщиков. Некоторые из них отказались работать с банками по новым условиям.

ЦБ заявил, что введение банками комиссий для застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой создает риски, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. Не одобрили подобную практику и в Минфине. Кроме того, запросы банкам направила Федеральная антимонопольная служба.