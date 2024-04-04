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Сбербанк снизил минимальный размер комиссии для застройщиков

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил минимальную комиссию для застройщиков жилья с 7,5 до 4,9%, рассказал на конференции Domclick Digital Day директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

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"Новый размер компенсационных выплат - от 4,9%. Благодаря смягчению условий льготного ипотечного кредитования со стороны банка застройщики смогут снизить свои расходы", - сказал он.

С 5 апреля Сбер снижает размер комиссионного вознаграждения для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия.

В декабре 2023 года правительство ужесточило требования к заемщикам при оформлении льготной ипотеки. Правительство также сократило на 0,5 п.п. предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках льготных ипотечных программ.

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки привело к снижению маржинальности продукта. Чтобы компенсировать недополученные доходы, крупнейшие банки начали вводить комиссии для застройщиков за каждого клиента, оформившего льготную ипотеку. Это привело к недовольству застройщиков. Некоторые из них отказались работать с банками по новым условиям.

"Диалог был непростым, но мы с застройщиками договорились, что мы найдем выход. Мы не хотим на "полной скорости влететь в столб". И мы решили вспомнить про старые инструменты, который в моменте поможет не остановить продажи", - отметил Лейпи, говоря о субсидировании.

Также он напомнил, что ранее возмещение для банков снизилось и кредиты стали практически нерентабельными для банков. "Мы запустили процесс субсидирования, чтобы рынок не остановился", - отметил Лейпи.

28 марта Сбербанк отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов банка. А с 4 апреля полностью отменяется комиссия для объектов, строительство которых финансирует Сбер.

Домклик Правительство Сбербанк Алексей Лейпи
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