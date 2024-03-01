АСВ за два дня выплатило вкладчикам Киви банка почти 900 млн рублей

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 29 февраля выплатило вкладчикам Киви банка 880,3 млн рублей страхового возмещения, говорится в сообщении АСВ.

Эта сумма составляет 20% от всего объема страховой ответственности АСВ перед вкладчиками банка (4,3 млрд руб.). Всего выплаты получили около 1,5 тыс. вкладчиков (из 20,2 тыс.).

Застрахованными обязательствами банка являются остатки на текущих, расчетных и депозитных банковских счетах всех физических лиц, индивидуальных предпринимателей и ряда юридических лиц (малых предприятий и социальных НКО отдельных организационно-правовых форм) в пределах 1,4 млн рублей. Выплаты проводятся через Уралсиб, который был выбран банком-агентом АСВ. В офисах банка также можно заполнить форму заявления о выплате возмещения.

Средства владельцев Qiwi-кошельков и юридических лиц, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, страхованию не подлежат. Также не страхуются средства для отправления и получения переводов без открытия счета по системе Contact. Для возврата средств таким клиентам Киви банка необходимо подать в АСВ требование кредитора, заявления на возврат незастрахованных средств банком-агентом не принимаются, отмечает АСВ.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ. Регулятор также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

Киви банк является участником системы страхования вкладов. Однако средства на электронных кошельках, согласно законодательству, не защищены системой страхования. Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, заявлял ЦБ.

По предварительной информации регулятора, у кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами кошельков.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".