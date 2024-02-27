"Точка" выплатит клиентам заблокированные в Киви банке средства

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "Точка" из собственных средств выплатит клиентам суммы, заблокированные на счетах в Киви банке, общий объем платежей может достичь 8 млрд рублей, говорится в сообщении "Точки".

Механизм выкупа предполагает, что "Точка" приобретет у своих клиентов права требования к Киви банку и возьмет на себя риски последующего взыскания этих сумм. Выплаты будут поступать на счета, открытые на лицензии банка "Точка". Если остаток на счете был в иностранной валюте, то выплата будет в рублях по курсу ЦБ РФ, актуальному на 21 февраля (дата отзыва лицензии Киви банка).

Мера коснется тех клиентов "Точки", чьи потери не покрываются выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Первые платежи "Точка" намерена совершить 5 марта.

"Всего на лицензии Киви были открыты счета у порядка 20 тыс. клиентов - это 3% от общего числа клиентов "Точки". На них хранилось 8 млрд рублей, которые не покрываются страховкой АСВ. Доступ к деньгам на данный момент заблокирован, и для многих клиентов это критическая ситуация: для кого-то это означает остановку деятельности или даже крах бизнеса", - сказал генеральный директор "Точки" Андрей Завадских, слова которого приводит пресс-служба.

Представитель компании "Интеррос" Владимира Потанина, одного из акционеров "Точки", заявил, что "Интеррос" "всегда разделял клиентоориентированную позицию менеджмента "Точки" и поддерживает принятое им решение". "Интеррос" в прошлом году вошел в состав консорциума инвесторов, который приобрел около 10% акций "Точки" и планировал вместе с топ-менеджментом консолидировать 100% акций.

Клиенты, входящие в список вкладчиков АСВ, заключившие с "Точкой" договор выкупа прав требования, получат разницу между 1,4 млн рублей и остатком на счете. Например, если на счетах в "Точке" на базе Киви банка было заморожено 12 млн рублей, то клиент получит 1,4 млн рублей от АСВ, а 10,6 млн рублей зачислит "Точка".

"Точка" с 2017 года работает по мультибанковской системе: на ее базе клиенты могли осуществлять операции через Киви банк и банк "Открытие". В начале 2023 года банк "Точка" получил собственную банковскую лицензию, но часть клиентов продолжила обслуживаться в Киви. На лицензии Киви клиенты "Точки" проводили экспортно-импортные расчеты, пользовались овердрафтами и проводили моментальные выплаты таксопаркам на карты любых банков.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию Киви банка на осуществление банковских операций. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ. Регулятор также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

Киви банк является участником системы страхования вкладов. Однако средства на электронных кошельках, согласно законодательству, не защищены системой страхования. Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, заявлял ЦБ.

Согласно реестру вкладчиков Киви банка, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,3 млрд руб. Выплаты возмещений агентство начнет не позднее 6 марта. По предварительной информации, в кредитной организации достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занял 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".