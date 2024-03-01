Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Нефть Brent подорожала до $83,43 за баррель

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок торгуется в плюсе вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 по московскому времени повысилась на $1,52 (1,86%), до $83,43 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,65 (2,11%), до $79,91 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,2%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Давление на доллар оказывают ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, укрепившиеся после публикации в пятницу данных о неожиданном спаде индексов потребительского доверия и производственной активности в США в феврале.

Brent WTI США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк России провел около 25 тыс. транзакций с цифровым рублем

Банк России провел около 25 тыс. транзакций с цифровым рублем

Новые инициативы из послания президента могут потребовать 5,7 трлн рублей из бюджета

Набиуллина обеспокоена качеством передаваемых банками в БКИ данных

Набиуллина обеспокоена качеством передаваемых банками в БКИ данных

Банк России предложил значительно повысить штрафы за мисселинг

"Газпром" продает активы в Северном море

ЦБ усмотрел в высокой доле рискованных выдач ипотеки перегрев рынка первичного жилья

ЦБ усмотрел в высокой доле рискованных выдач ипотеки перегрев рынка первичного жилья

Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП РФ в 2024 году превысит 2%

Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП РФ в 2024 году превысит 2%

ВТБ сохраняет пакет в "Яндексе" и ждет роста его стоимости

ВТБ сохраняет пакет в "Яндексе" и ждет роста его стоимости
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });