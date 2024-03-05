Киви банк через суд собрался оспорить продажу акций АО "Киви"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Лишенный лицензии Киви банк через суд хочет оспорить договор купли-продажи акций АО "Киви" и признать недействительным договор залога и обременения этих акций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

Киви банк 4 марта подал иск к своим собственникам: АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. Третьим лицом по делу выступает АО "Реестр". Иск подан в интересах кредиторов банка, сообщало Агентство по страхованию вкладов. Другие подробности не раскрываются.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. В Киви-банке сейчас действует временная администрация, ее функции возложены на АСВ.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".