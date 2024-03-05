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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Киви-банк подал иск против собственников

Киви-банк подал иск против собственников
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Киви банк подал иск против АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Иск подан 4 марта, требования и подробности пока не раскрыты. Третьим лицом по делу выступает АО "Реестр".

В Киви-банке сейчас действует временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Интерфакс" направил запрос в АСВ.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ. Регулятор также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Киви банк
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