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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Иск АСВ от лица Киви банка оставлен без движения из-за недоплаченной пошлины

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 5 апреля иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица Киви банка к его владельцам.

Согласно материалам суда, такое решение принято из-за недоплаченной госпошлины: банк заплатил только 6 тысяч рублей из необходимых 12 тысяч рублей.

Банк России 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка. В банке сейчас действует временная администрация, ее функции возложены на АСВ.

АСВ от лица Киви банка 4 марта подало иск к его собственникам: АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. Агентство хочет оспорить договор купли-продажи акций АО "Киви" и признать недействительным договор залога и обременения этих акций.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Qiwi АСВ Банк России Киви банк Арбитражный суд Москвы
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