Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

Выручка "Мегафона" по МСФО в 2023 году выросла на 11,4% - до 444 млрд рублей

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Выручка "Мегафона" в 2023 году по МСФО увеличилась на 11,4% - до 444 млрд рублей, говорится в сообщении оператора.

В том числе сервисная выручка составила 375,9 млрд рублей, увеличившись на 10,6%. Выручка от продаж абонентского оборудования выросла на 15,7% - до 68,1 млрд рублей.

Показатель OIBDA составил 181,2 млрд рублей, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Рентабельность OIBDA увеличилась на 0,59 п.п. - до 40,82% с 40,23%.

Чистая прибыль увеличилась на 43,2% и составила 39,9 млрд рублей.

Капзатраты в 2023 году выросли на 61,3% - до 101,1 млрд рублей. Основное влияние на этот показатель оказала сделка по приобретению товарного знака Yota за 27 млрд рублей. После перехода к "Мегафону" права на товарный знак затраты на его использование были реклассифицированы из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты, поясняется в сообщении.

В CAPEX 2023 года также вошли вложения в развитие активов, приобретенных в 2022 году. Влияние на рост показателя оказало активное развитие инфраструктуры оператора, добавляет компания.

Абонентская база "Мегафона" в России в 2023 году увеличилась на 1,9% и по состоянию на 31 декабря составила 76,7 млн.

"Мегафон" - один из крупнейших телеком-операторов в РФ. Компания на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

По итогам I полугодия 2023 года выручка "Мегафона" по МСФО составила 209,89 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Показатель OIBDA вырос на 24,4% - до 94,2 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась в 2,3 раза и составила 26,9 млрд рублей.

Yota Мегафон USM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России резко растет производство жевательного табака при спаде выпуска папирос

АСВ начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви банка

АСВ начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам Киви банка

Белоусов заявил об эффективности мер по обязательной продаже валютной выручки

Белоусов заявил об эффективности мер по обязательной продаже валютной выручки

Минфин задумался о защите прав добросовестных инвесторов в случае деприватизации

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

Новак допустил отмену запрета экспорта бензинов в случае насыщения рынка

Росстат увеличил оценку урожая зерна в 2023 году

Росстат увеличил оценку урожая зерна в 2023 году

Райффайзенбанк сократил годовую чистую прибыль по РСБУ на 11,1%

Не получившим дивиденды-2022 акционерам Сбера предложили подать документы до 30 апреля

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России с 20 по 26 февраля яйца подешевели на 0,2%, курятина - на 0,1%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });