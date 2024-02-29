Выручка "Мегафона" по МСФО в 2023 году выросла на 11,4% - до 444 млрд рублей

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Выручка "Мегафона" в 2023 году по МСФО увеличилась на 11,4% - до 444 млрд рублей, говорится в сообщении оператора.

В том числе сервисная выручка составила 375,9 млрд рублей, увеличившись на 10,6%. Выручка от продаж абонентского оборудования выросла на 15,7% - до 68,1 млрд рублей.

Показатель OIBDA составил 181,2 млрд рублей, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Рентабельность OIBDA увеличилась на 0,59 п.п. - до 40,82% с 40,23%.

Чистая прибыль увеличилась на 43,2% и составила 39,9 млрд рублей.

Капзатраты в 2023 году выросли на 61,3% - до 101,1 млрд рублей. Основное влияние на этот показатель оказала сделка по приобретению товарного знака Yota за 27 млрд рублей. После перехода к "Мегафону" права на товарный знак затраты на его использование были реклассифицированы из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты, поясняется в сообщении.

В CAPEX 2023 года также вошли вложения в развитие активов, приобретенных в 2022 году. Влияние на рост показателя оказало активное развитие инфраструктуры оператора, добавляет компания.

Абонентская база "Мегафона" в России в 2023 году увеличилась на 1,9% и по состоянию на 31 декабря составила 76,7 млн.

"Мегафон" - один из крупнейших телеком-операторов в РФ. Компания на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".

По итогам I полугодия 2023 года выручка "Мегафона" по МСФО составила 209,89 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Показатель OIBDA вырос на 24,4% - до 94,2 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась в 2,3 раза и составила 26,9 млрд рублей.