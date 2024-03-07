ФНБ в феврале увеличился на 336,3 млрд руб. - до 12,259 трлн руб.

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 12 трлн 258 млрд 661,2 млн рублей (эквивалент $133,436 млрд), или 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 февраля объем фонда составлял 11 трлн 922 млрд 371,2 млн рублей (эквивалент $133,526 млрд), или 6,6% ВВП. Таким образом, в феврале он увеличился на 336 млрд 290 млн рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 марта составил эквивалент 5,045 трлн рублей, или $54,911 млрд, что соответствует 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. Месяцем ранее они были на уровне 4,907 трлн рублей, или $54,958 млрд (2,7% ВВП), на 1 января - 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП).

На счетах по учету средств ФНБ размещено 227,517 млрд китайских юаней, 358,0 тонн золота в обезличенной форме и 1,24 млрд рублей.

На депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ размещено 658,287 млрд рублей, на субординированном депозите Газпромбанка - 38,434 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд.

Помимо этого средства фонда размещены в обыкновенные акции Сбербанка - 3,303 трлн рублей, ВТБ - 136,845 млрд рублей, "Аэрофлота" - 90,843 млрд рублей, ДОМ.РФ - 137 млрд рублей, ГТЛК - 58,334 млрд рублей; в привилегированные акции РЖД - 722,141 млрд рублей, АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд рублей, ВТБ - 214,038 млрд рублей, Газпромбанка - 89,954 млрд рублей, Россельхозбанка - 25 млрд рублей; в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 294,994 млрд рублей, ООО "ВК" - 60 млрд рублей, ГК "Российские автомобильные дороги" - 445,812 млрд рублей, "Авиакапитал-Сервис" - 175,389 млрд рублей, "Фонд развития территорий" - 121,580 млрд рублей, ГТЛК - 103,9 млрд рублей, ООО "Инфраструктурные инвестиции - 4" - 4,05 млрд рублей, госкорпорации "Ростех" - 17,952 млрд рублей, других российских эмитентов - 11 млрд рублей и $1,876 млрд.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года составила $22,7 млн, что эквивалентно 2,084 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 21,6 млрд рублей, что эквивалентно $241,1 млн.

Курсовая разница по остаткам средств на счетах в иностранной валюте с 1 по 29 февраля составила 47,075 млрд рублей, в том числе в золоте - 6,315 млрд рублей; по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - 30,127 млрд рублей; по средствам, размещенным в евробонды Украины - 6,543 млрд рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 4,090 млрд рублей.

В феврале в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда:

в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ в сумме 13,811 млрд, что эквивалентно $153,9 млн, на депозитах в ВЭБ.РФ - в сумме 395,8 млн рублей, что эквивалентно $4,4 млн и в облигации ООО "НЛК-Финанс" - в сумме 250,6 млн рублей, что эквивалентно $2,7 млн.

В феврале средства ФНБ размещены в облигации АО "ГТЛК" - 4,447 млрд рублей для финансирования инфраструктурного проекта "Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта" и в облигации ППК "Фонд развития территорий" - 1,580 млрд рублей для финансирования инфраструктурного проекта "Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния".

ООО "НЛК-Финанс" в феврале частично (1,5% от номинальной стоимости) погасило облигации, приобретенные ФНБ в августе и ноябре 2023 года, на счет ФНБ в Банке России зачислены 1,020 млрд рублей, АО "ГТЛК" частично погасило облигации, приобретенные ФНБ в ноябре 2023 года, на счет ФНБ в Банке России зачислены 15,5 тыс. рублей.

Также ВЭБ.РФ в феврале досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда, размещенных для финансирования приобретения и предоставления в лизинг вагонов московского метро, - 143,4 млн рублей (КЖЦ-1) и 158,8 млн рублей (КЖЦ-2).