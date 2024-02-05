ФНБ в январе уменьшился на 42,7 млрд рублей

Ликвидная часть фонда составила 2,7% ВВП

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля составил 11 трлн 922,371 млрд рублей (эквивалент $133,526 млрд), или 6,6% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 января объем фонда составлял 11 трлн 965,075 млрд рублей (эквивалент $133,407 млрд), или 8% ВВП. Таким образом, за прошлый месяц он уменьшился на 42,704 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 февраля составил эквивалент 4 трлн 907,126 млрд рублей, или $54,958 млрд, что соответствует 2,7% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Месяцем ранее они были на уровне 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП), на 1 декабря их объем составлял 6,747 трлн рублей, или $75,902 млрд (4,5% ВВП).

На счетах по учету средств ФНБ размещено 227,517 млрд китайских юаней, 358,961 тонн золота в обезличенной форме и 294,8 млн рублей.

На депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ размещено 658,589 млрд рублей, на субординированном депозите Газпромбанка - 38,434 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд.

Помимо этого средства фонда размещены: в обыкновенные акции Сбербанка - 3,114 трлн рублей, ВТБ - 133,714 млрд рублей, "Аэрофлота" - 92,076 млрд рублей, ДОМ.РФ - 137 млрд рублей, ГТЛК - 58,334 млрд рублей; в привилегированные акции РЖД - 722,141 млрд рублей, АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд рублей, ВТБ - 143,693 млрд рублей, Газпромбанка - 89,954 млрд рублей, Россельхозбанка - 25 млрд рублей; в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 296,014 млрд рублей, ООО "ВК" - 60 млрд рублей, ГК "Российские автомобильные дороги" - 445,812 млрд рублей, "Авиакапитал-Сервис" - 175,389 млрд рублей, "Фонд развития территорий" - 120 млрд рублей, ГТЛК - 99,453 млрд рублей, ООО "Инфраструктурные инвестиции - 4" - 4,05 млрд рублей, госкорпорации "Ростех" - 17,952 млрд рублей, других российских эмитентов - 11 млрд рублей и $1,876 млрд.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2023 года по 31 января 2024 года составила $14 млн, что эквивалентно 1,250 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 7,165 млрд рублей, что эквивалентно $80,1 млн.

Курсовая разница по остаткам средств на счетах в иностранной валюте с 1 по 31 января составила минус 38,561 млрд рублей, в золоте - минус 67,190 млрд рублей; по средствам, размещенным в евробонды Украины, - минус 1,199 млрд рублей; по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - минус 749,5 млн рублей.

В январе в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда на депозитах в ВЭБ.РФ на 5,227 млрд рублей, что эквивалентно $58,3 млн, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - на 1,742 млрд рублей, что эквивалентно $19,6 млн, в облигации ООО "НЛК-Финанс" - 196,8 млн рублей, что эквивалентно $2,2 млн.

ООО "НЛК-Финанс" в январе частично погасило облигации (1,5% от номинальной стоимости), приобретенные за счет средств ФНБ в апреле 2023 года, на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены 804,7 млн рублей. ГТЛК также частично погасила облигации, приобретенных за счет ФНБ в июле 2023 года для финансирования инфраструктурного проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг". В январе на счет ФНБ было зачислено 62,1 млн рублей.

Помимо этого, в январе ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств фонда, размещенных в 2016-2020 гг. для финансирования КЖЦ-1 - в сумме 142,2 млн рублей, КЖЦ-2 - 90,4 млн рублей.