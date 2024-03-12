Инвесткомпания BlackRock сократила свой пакет в Polymetal до 4%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Инвесткомпания BlackRock, второй крупнейший акционер Polymetal, сократила свой пакет на 3,43 п.п., до чуть более 4%.

Как говорится в сообщении Polymetal, акции были проданы 4 марта на рынке по $3,8 за шутку. Сумма сделки, по подсчетам, составила $61,8 млн.

11 марта Polymetal сообщил, что закрыл сделку по продаже российского бизнеса. Компания остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером Polymetal является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (23,9%), в свободном обращении на биржах Астаны и Москвы 75% акций.