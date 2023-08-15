Суд в РФ оштрафовал Reddit на 2 млн руб. из-за фейков о спецоперации

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 2 млн руб. платформе Reddit за неудаление запрещенной информации и контента, доступ к которому должен быть ограничен, передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее постановление огласил мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Reddit признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, оглашенным в суде, Reddit было вменено неудаление запрещенной судом информации об идеологии движения "Арестантский уклад един" (АУЕ, запрещено в РФ как экстремистское), недостоверной, по мнению Генеральной прокуратуры, общественной значимой информации о специальной военной операции РФ на Украине, а также иной запрещенной информации.

Представители и защитники сервиса не явились на заседание.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.