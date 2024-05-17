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Reddit анонсировала партнерство с OpenAI

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Reddit Inc., владелец одноименного портала, заключила партнерское соглашение с OpenAI, открывающее доступ к контенту платформы, разработанному последней чат-боту GPT.

"Это позволит ИИ-инструментам OpenAI лучше понимать и представлять контент Reddit, особенно по актуальным темам", - сообщила Reddit.

В рамках партнерства Reddit также предоставит своим пользователям и модераторам новые ИИ-функции. Кроме того, OpenAI станет рекламным партнером Reddit.

Глава OpenAI Сэм Альтман является одним из инвесторов Reddit, отмечает MarketWatch.

Основанная в 2005 году Reddit известна, в частности, как форум, где каждый может задать вопрос и получить ответ от специалиста, включая политиков и селебрити. В недавнем прошлом она получила известность как площадка, где собираются индивидуальные инвесторы для координации действий по торговле теми или иными активами. Совместная "игра" этих инвесторов привела к резким колебаниям цен акций ряда американских компаний.

Reddit провела IPO в марте этого года, получив оценку в $6,4 млрд.

Акции компании прибавляют в цене более 14% на предварительных торгах в пятницу.

Reddit OpenAI Сэм Альтман США
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