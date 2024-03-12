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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

У Baring Vostok остается 13,7% в "Ренессанс страховании"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Доля акций Baring Vostok в ПАО "Группа "Ренессанс страхование" в прямом и косвенном владении не менялась и составляет 13,7%, сообщила в интервью "Интерфаксу" генеральный директор группы Юлия Гадлиба.

"Переход контроля за этой долей к дружественной структуре считаем позитивным фактом. У нас нет информации о каких-либо планах по дальнейшей продаже этого пакета", - отметила она.

Президент Владимир Путин 15 февраля подписал распоряжение, которым разрешил сделки с акциями Ozon Holdings Plc и ПАО "Группа "Ренессанс страхование". По данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, разрешение на них запрашивала структура, связанная с бывшими менеджерами Baring Vostok Capital Partners (BVCP) в России.

Участники этих сделок в распоряжении не названы - ни продавцы, ни покупатели.

Семейство фондов BVCP было крупнейшим игроком на российском рынке прямых инвестиций. В конце декабря 2022 года было объявлено, что его проекты будут разделены на две части: зарубежные останутся у Baring Private Equity Майкла Калви и его команды, российские - перейдут локальному менеджменту во главе с Еленой Ивашенцевой (группа "Восток инвестиции").

"Мы подтверждаем получение холдингом "Восток инвестиции" регуляторных разрешений на выкуп активов фондов Baring Vostok в России и начинаем работу над техническим закрытием сделки", - сообщил тогда "Интерфаксу" представитель "Восток инвестиций".

Baring Vostok Ренессанс страхование Владимир Путин Восток инвестиции Юлия Гадлиба Майкл Калви
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