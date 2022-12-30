Baring Vostok передаст долю в Ozon холдингу "Восток Инвестиции" в рамках реструктуризации

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Фонды семейства Baring передают свои доли в Ozon новому холдингу "Восток Инвестиции" в рамках реструктуризации и разделения бизнеса на российский и международный.

В сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, говорится, что перераспределение акций Ozon утверждено в рамках возможной серии сделок по реструктуризации и отчуждению активов, в которых участвует ряд фондов Baring. По итогам все акции Ozon получит компания, которая будет контролироваться и принадлежать партнерам BVCPG LLC.

С учетом распределения между фондами, российскому холдингу будет принадлежать 27,7% Ozon, пояснили "Интерфаксу" в Baring Vostok. Еще 31,8% Ozon - у ПАО АФК "Система", остальные акции в свободном обращении.

В свою очередь Baring Vostok сообщил в пресс-релизе, что разделит международные и российские активы на две новые компании - международные фонды Baring Private Equity и холдинг "Восток Инвестиции". Компании будут развиваться независимо друг от друга.

Под управление "Восток Инвестиции" перейдут компании, основной бизнес которых находится в России (Ozon, SkyEng, "ВкусВилл", Familia, "Солофарм" и др.). Председателем совета директоров "Восток Инвестиций" станет старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева, коллектив компании составят выходцы из российской команды Baring Vostok.

Фонды Baring Private Equity будут владеть инвестициями в таких международных компаниях, как Kaspi.kz, Blablacar, Kolesa.Kz и др. Эти активы продолжат развивать основатель Baring Майкл Калви и члены международной команды.

В опубликованном на SEC сообщении говорится, что реструктуризация обсуждается на фоне продолжающегося геополитического кризиса, его воздействия на бизнес, а также различных регуляторных ограничений, влияющих на управление и владение российскими активами.