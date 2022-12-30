Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Baring Vostok передаст долю в Ozon холдингу "Восток Инвестиции" в рамках реструктуризации

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Фонды семейства Baring передают свои доли в Ozon новому холдингу "Восток Инвестиции" в рамках реструктуризации и разделения бизнеса на российский и международный.

В сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, говорится, что перераспределение акций Ozon утверждено в рамках возможной серии сделок по реструктуризации и отчуждению активов, в которых участвует ряд фондов Baring. По итогам все акции Ozon получит компания, которая будет контролироваться и принадлежать партнерам BVCPG LLC.

С учетом распределения между фондами, российскому холдингу будет принадлежать 27,7% Ozon, пояснили "Интерфаксу" в Baring Vostok. Еще 31,8% Ozon - у ПАО АФК "Система", остальные акции в свободном обращении.

В свою очередь Baring Vostok сообщил в пресс-релизе, что разделит международные и российские активы на две новые компании - международные фонды Baring Private Equity и холдинг "Восток Инвестиции". Компании будут развиваться независимо друг от друга.

Под управление "Восток Инвестиции" перейдут компании, основной бизнес которых находится в России (Ozon, SkyEng, "ВкусВилл", Familia, "Солофарм" и др.). Председателем совета директоров "Восток Инвестиций" станет старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева, коллектив компании составят выходцы из российской команды Baring Vostok.

Фонды Baring Private Equity будут владеть инвестициями в таких международных компаниях, как Kaspi.kz, Blablacar, Kolesa.Kz и др. Эти активы продолжат развивать основатель Baring Майкл Калви и члены международной команды.

В опубликованном на SEC сообщении говорится, что реструктуризация обсуждается на фоне продолжающегося геополитического кризиса, его воздействия на бизнес, а также различных регуляторных ограничений, влияющих на управление и владение российскими активами.

Baring Vostok Восток Инвестиции Ozon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Общее разрешение Люксембурга на разблокировку активов в Clearstream неисполнимо из-за санкций к НРД

Общее разрешение Люксембурга на разблокировку активов в Clearstream неисполнимо из-за санкций к НРД

Акции Match, Tesla и Meta вошли в число лидеров падения в S&P 500 в 2022 году

Акции Match, Tesla и Meta вошли в число лидеров падения в S&P 500 в 2022 году

"Аэрофлот" выкупил у ирландского лизингодателя 10 дальнемагистральных Boeing 777

OFAC заявило, что нефть РФ после глубокой переработки за рубежом не подпадет под price cap

OFAC заявило, что нефть РФ после глубокой переработки за рубежом не подпадет под price cap

Рубль вырос к доллару и евро по итогам торгов последнего рабочего дня года

Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в 2021 году с 4,7% до 5,6%

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, год закрылся падением

Европейские рынки акций закрываются в минусе, завершают год рекордным падением с 2018 г.

РФ ждет от "недружественных" нерезидентов при выходе из активов дисконт от 50% и рассрочку

РФ ждет от "недружественных" нерезидентов при выходе из активов дисконт от 50% и рассрочку

Кабмин РФ одобрил продление с Казахстаном на 10 лет договора о транзите в КНР до 10 млн т нефти в год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });