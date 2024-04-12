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"Восток Инвестиции" стал владельцем доли Baring Vostok в маркетплейсе Ozon

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Инвестхолдинг "Восток Инвестиции" приобрел у фондов семейства Baring Vostok около 28% акций Ozon, говорится в сообщении Ozon.

"В результате сделки "Восток Инвестиции" получили право владения 59,83 млн обыкновенных акций и 1 акцией класса "А" Ozon, что составляет около 28% от общего количества акций Ozon", - отмечается в сообщении.

Совладельцем Ozon остается ПАО АФК "Система" с долей 31,76%, остальные акции в свободном обращении.

О том, что Baring Vostok в рамках разделения российских и международных активов передаст свою долю в Ozon группе "Восток Инвестиции" было объявлено в конце декабря 2022 года.

Тогда же сообщалось, что коллектив "Восток Инвестиции" составят выходцы из российской команды Baring Vostok, а председателем совета директоров этой компании будет старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.

В середине февраля 2024 года президент Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее сделки с акциями Ozon Holdings Plc и ПАО "Группа Ренессанс Страхование", необходимые для реструктуризации активов Baring.

Ozon и "Ренессанс Страхование" - не единственные инвестиции Baring с российским фокусом, доли в которых переходят "Восток Инвестициям" (фонды BVCP вкладывались в SkyEng, "ВкусВилл", Familia, "Солофарм" и др.), но только для сделок с их акциями требовалось разрешение президента, пояснял ранее осведомленный источник "Интерфаксу".

Baring Vostok Ozon Ренессанс Страхование Владимир Путин Восток Инвестиции Елена Ивашенцева АФК Система
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