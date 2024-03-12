Nord Stream подал в Британии иск к страховщикам за отказ возместить ущерб от взрывов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Оператор газопровода "Северный поток" Nord Stream AG 19 февраля подал иск в британский суд к страховым компаниям на 400 млн евро за отказ покрыть ущерб от взрывов на магистрали, свидетельствуют материалы дела.

Ответчики по иску - Lloyd's Insurance Compay S.A. и Arch Insurance (EU) DAC.

По данным газеты Financial Times, предварительная оценка Nord Stream затрат на удаление воды из трубопроводов, их стабилизацию, ремонт и замену утраченного газа составляет от 1,2 до 1,35 млрд евро.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В России в этой связи возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.