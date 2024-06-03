Генпрокуратура России направила запросы четырем странам о подрывах "Северных потоков"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России направила дополнительные запросы в компетентные органы США, ФРГ, Франции и Кипра напомнила о необходимости соблюдать международные обязательства в сфере борьбы с терроризмом, в частности, расследовании теракта на "Северных потоках", сообщил представитель ведомства Андрей Иванов.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с террористическими актами и связанными с ними преступными деяниями, совершенными на территории России против интересов РФ и ее граждан, в том числе в связи с актом международного терроризма - подрывом газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", - сказал Иванов.

В запросах "обращено внимание компетентных органов указанных государств на необходимость принятия мер к исполнению своих международных обязательств по противодействию террористической деятельности и ее финансированию, организации расследования фактов противоправной деятельности и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности".

Иванов заявил, что в США, на Кипре и во Франции не проводилось расследований обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении этих актов терроризма.

"А компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Российской Федерацией", - продолжил он.

Он напомнил, что эти страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года.

"В этой связи они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний, включая содействие в получении доказательств, необходимых для разбирательства", - сказал Иванов.

В конце марта в Следственном комитете России заявляли, что "в установленном порядке рассмотрят обращение депутатов Госдумы А.Л.Красова, Н.М.Харитонова, Я.В.Лантратовой и общественных деятелей А.Г.Дугина и А.Л.Деркача, касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России".

В Генпрокуратуре тогда пообещали отреагировать на обращение, пояснив, что речь в нем идет "о расследовании фактов организации и финансирования ряда террористических актов на территории Российской Федерации, а также акта международного терроризма - подрыва газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", следы которых ведут к лицам и структурам, находящимся в США, Германии, Франции и на Кипре".

"Материалы будут внимательно изучены, после чего будет рассмотрен вопрос о задействовании механизмов международно-правового сотрудничества", - сказали в надзорном ведомстве.

Позднее Генпрокуратура сообщила, что изложенная информация вместе с запросами о правовой помощи направлены в указанные страны, а СК возбудил уголовное дело о финансировании терроризма высшими должностными лицами США и стран НАТО.