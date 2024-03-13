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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Суд удовлетворил иск Сбербанка к бывшей украинской "дочке" на 275 млн рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду удовлетворил иск Сбербанка РФ к бывшей украинской "дочке" - Международному резервному банку (МР банку) на сумму 275 млн рублей.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Подробности дела пока не опубликованы.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с МР банка задолженности по межбанковским кредитам в размере 87,5 млн евро (и начисленных процентов на 7,8 млн евро), а также $333,9 млн (и начисленных процентов на $70,7 млн). Этот иск был подан в июле 2022 года.

В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы решил взыскать с МР банка в пользу Сбербанка $727 тыс. убытков (иск подан в декабре 2022 года).

В ноябре 2023 года Сбербанк подал иск к МР банку о взыскании 1,478 млн украинских гривен (примерно 3,5 млн рублей), находящихся на банковском счете Сбера в бывшем дочернем банке. Арбитражный суд Москвы иск 11 января 2024 года удовлетворил.

В конце декабря 2023 года было подано пять исков на общую сумму 615 млн рублей (в одном из дел сумма требований не указана).

Суд 20 февраля 2024 года решил взыскать с МР банка 73,6 млн рублей, 4 марта - $1,5 млн. В решении суда отмечается, что денежные средства будут взысканы в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Национальный банк Украины 25 февраля 2022 года отозвал банковскую лицензию и принял решение ликвидировать Международный резервный банк.

Арбитражный суд Москвы Сбербанк Международный резервный банк Украина
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