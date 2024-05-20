Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 12:13

Суд по иску Сбербанка решил взыскать с его бывшей украинской "дочки" $2 млн

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил еще один иск Сбербанка к бывшей украинской "дочке" - Международному резервному банку (МР банк) на сумму $2 млн.

Как сказано в резолютивной части решения на сайте суда, суд решил взыскать с МР банка в пользу Сбербанка России задолженность по договору от 17 июля 2007 года "в размере 1 994 974,55 долларов США, государственную пошлину в размере 200 000 рублей".

В октябре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с МР банка задолженности по межбанковским кредитам в размере 87,5 млн евро (и начисленных процентов на 7,8 млн евро), а также $333,9 млн (и начисленных процентов на $70,7 млн). Этот иск был подан в июле 2022 года.

В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы решил взыскать с МР банка в пользу Сбербанка $727 тыс. убытков (иск подан в декабре 2022 года).

В ноябре 2023 года Сбербанк подал иск к МР банку о взыскании 1,478 млн украинских гривен (примерно 3,5 млн рублей), находящихся на банковском счете Сбера в бывшем дочернем банке. Арбитражный суд Москвы иск 11 января 2024 года удовлетворил.

В конце декабря 2023 года было подано пять исков на общую сумму 615 млн рублей (в одном из дел сумма требований не указана).

Суд 20 февраля 2024 года решил взыскать с МР банка 73,6 млн рублей, 4 марта - 132 млн, 13 марта - $3 млн.

Национальный банк Украины 25 февраля 2022 года отозвал банковскую лицензию и принял решение ликвидировать Международный резервный банк.

Арбитражный суд Москвы Национальный банк Украины МР банк Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Майские заморозки могут обернуться снижением урожая на юге России. Обзор

Майские заморозки могут обернуться снижением урожая на юге России. Обзор

Цены на золото установили новый исторический максимум

Цены на золото установили новый исторический максимум

Нефть Brent подорожала до $84,08 за баррель

Уолл-стрит завершила торги в пятницу без единой динамики, Dow впервые превысил 40 тыс. пунктов

Уолл-стрит завершила торги в пятницу без единой динамики, Dow впервые превысил 40 тыс. пунктов

Арестованы активы UniCredit, DB, Commerzbank по искам о гарантиях за Linde

Власти РФ ухудшили прогноз авиаперевозок в 2024-28 гг. на фоне сдвига поставок самолетов. Обзор

Власти РФ ухудшили прогноз авиаперевозок в 2024-28 гг. на фоне сдвига поставок самолетов. Обзор

Абсолют банк не добился обеспечения по иску к "дочкам" JP Morgan и Commerzbank

"Акрон" сократил подземную добычу на "Оленьем ручье" из-за дефицита горной техники

Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании "Вамин Р"

Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании "Вамин Р"

В России в апреле цены на бензин ускорили рост до 0,54% с 0,13% в марте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });