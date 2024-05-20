Суд по иску Сбербанка решил взыскать с его бывшей украинской "дочки" $2 млн

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил еще один иск Сбербанка к бывшей украинской "дочке" - Международному резервному банку (МР банк) на сумму $2 млн.

Как сказано в резолютивной части решения на сайте суда, суд решил взыскать с МР банка в пользу Сбербанка России задолженность по договору от 17 июля 2007 года "в размере 1 994 974,55 долларов США, государственную пошлину в размере 200 000 рублей".

В октябре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с МР банка задолженности по межбанковским кредитам в размере 87,5 млн евро (и начисленных процентов на 7,8 млн евро), а также $333,9 млн (и начисленных процентов на $70,7 млн). Этот иск был подан в июле 2022 года.

В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы решил взыскать с МР банка в пользу Сбербанка $727 тыс. убытков (иск подан в декабре 2022 года).

В ноябре 2023 года Сбербанк подал иск к МР банку о взыскании 1,478 млн украинских гривен (примерно 3,5 млн рублей), находящихся на банковском счете Сбера в бывшем дочернем банке. Арбитражный суд Москвы иск 11 января 2024 года удовлетворил.

В конце декабря 2023 года было подано пять исков на общую сумму 615 млн рублей (в одном из дел сумма требований не указана).

Суд 20 февраля 2024 года решил взыскать с МР банка 73,6 млн рублей, 4 марта - 132 млн, 13 марта - $3 млн.

Национальный банк Украины 25 февраля 2022 года отозвал банковскую лицензию и принял решение ликвидировать Международный резервный банк.