Транспортная прокуратура проверит Мурманский морпорт из-за угольной пыли

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Мурманская транспортная прокуратура начала проверку АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, входит в структуру Национальной транспортной компании, НТК) по факту возможного загрязнения воздуха угольной пылью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуроры.

В порт выехал транспортный прокурор Михаил Авакьян, он проверит работу по перевалке угля, проведет совещание с привлечением специалистов регионального Министерства природных ресурсов, а также проверит "применение комплекса необходимых экологических мероприятий".

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в начале марта призвал прокуратуру проверить порт, поскольку с начала 2024 года жители Мурманска стали в 15 раз чаще жаловаться на угольную пыль. По данным Центра управления регионом, 70% обращений приходится на Ленинский округ города, 30% - на Октябрьский.

"Понятно, что все это территории, которые граничат с заливом, где происходит открытая перевалка угля", - комментировал губернатор.

4 марта на встрече в правительстве региона исполнительный директор ММТП Павел Олейник сообщал, что причиной появления угольной пыли в Мурманске могла стать перевалка сыпучих грузов в ММТП. "Мы уже начали работу с владельцами, и с февраля приостановили прием марок пылящих грузов. Мы посмотрели статистику - в феврале уже идет снижение таких грузов на 20% по сравнению с прошлым годом. Также ведем активную работу с грузовладельцами, чтобы технологически изменить места погрузки, чтобы к нам эти грузы вообще не приходили", - сказал он тогда.

Глава ММТП также отмечал, что действующая система пылеподавления в связи с увеличением перевалки грузов требует усовершенствования.

ММТП считается крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне России. Средняя интенсивность погрузки судов навалочными грузами составляет 23 тысячи тонн в сутки. Основная номенклатура грузов: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень, генеральные грузы, в том числе арктического и местного направлений.

В сентябре 2017 года Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по ч.1 ст.246 УК по факту нарушения ММТП правил охраны окружающей среды при открытой перевалке угля. Ведомство сообщало, что что при перевалке угля на территории ММТП произошел значительный аварийный выброс каменноугольной пыли, образовалось пылевое облако, которое пошло в сторону города и осело на жилые дома и здания. Впоследствии уголовное дело было закрыто.

В 2017-2021 годах ММТП в рамках своей экологической программы оснастил порт комплексом специальных пушек для пылеподавления и возвел пылеветрозащитные ограждения. В программу было инвестировано около 3 млрд рублей.