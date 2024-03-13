Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Цены на яйца в РФ с 5 по 11 марта снизились на 0,7%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 5 по 11 марта снизились на 0,7%, сообщил Росстат в среду.

Эти темпы соответствуют динамике цен на предыдущей неделе. С начала года яйца подешевели на 3,5%.

Росстат также сообщил, что цены на курятину снизились на 0,1% (на уровне трех предыдущих недель). С начала года снижение составило 3,8%.

В то же время цены на сахар повысились на 0,5% (на 0,7% неделей ранее), с начала года – на 0,8%.

По данным Росстата, на минувшей неделе гречка и фруктово-ягодные консервы для детского питания подешевели на 0,3%, овощные консервы для детского питания – на 0,2%, свинина, мясные консервы для детского питания и пшено – на 0,1%.

Цены на говядину и баранину повысились на 0,5%, стерилизованное молоко, сыры, вермишель – на 0,3%, мороженую рыбу, сливочное масло, творог, рис и водку – на 0,2%, пшеничный хлеб и макаронные изделия – на 0,1%.

Как сообщалось, в феврале по сравнению с январем цены на продукты питания в РФ повысились на 0,8%, в годовом выражении – на 8,7%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ сообщил, как бизнес компенсирует дефицит кадров

ВТБ подал иск к Euroclear

ВТБ подал иск к Euroclear

Умер вице-президент "ЛУКОЙЛа" Робертус

ЦБ могут обязать согласовывать с Минстроем решения по лимитам на выдачу ипотеки

Профицит внешней торговли РФ в январе снизился на 17,8%, до $7,8 млрд

Цена нефти Brent приблизилась к $83 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });