Цены на яйца в РФ с 5 по 11 марта снизились на 0,7%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 5 по 11 марта снизились на 0,7%, сообщил Росстат в среду.

Эти темпы соответствуют динамике цен на предыдущей неделе. С начала года яйца подешевели на 3,5%.

Росстат также сообщил, что цены на курятину снизились на 0,1% (на уровне трех предыдущих недель). С начала года снижение составило 3,8%.

В то же время цены на сахар повысились на 0,5% (на 0,7% неделей ранее), с начала года – на 0,8%.

По данным Росстата, на минувшей неделе гречка и фруктово-ягодные консервы для детского питания подешевели на 0,3%, овощные консервы для детского питания – на 0,2%, свинина, мясные консервы для детского питания и пшено – на 0,1%.

Цены на говядину и баранину повысились на 0,5%, стерилизованное молоко, сыры, вермишель – на 0,3%, мороженую рыбу, сливочное масло, творог, рис и водку – на 0,2%, пшеничный хлеб и макаронные изделия – на 0,1%.

Как сообщалось, в феврале по сравнению с январем цены на продукты питания в РФ повысились на 0,8%, в годовом выражении – на 8,7%.