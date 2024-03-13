Нефтяники до конца марта обязались нарастить поставки топлива на биржу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Нефтяные компании взяли на себя обязательства по увеличению дополнительных поставок топлива на биржу. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по итогам заседании Биржевого комитета при ФАС.

В розничном сегменте цены стабильные, оптовые (биржевые) цены позволяют АЗС функционировать на безубыточной основе и предотвращать их увеличение непосредственно на заправках, отмечает служба.

Кроме того, на Биржевом комитете обсуждались вопросы транспортировки нефтепродуктов на трубных базисах. "Сейчас трубная инфраструктура перешла на круглосуточный режим. Были обсуждены предложения по сокращению сроков отгрузки до 25 дней, увеличение квот на продажу топлива в трубную инфраструктуру посредством ОТП "Транснефть". Также 19 марта в ФАС пройдет совещание по вопросу совершенствования транспортировки топлива трубной инфраструктурой. Кроме того, будет обсужден вопрос перевозки топлива судоходным транспортом с учетом открытия речной навигации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник и среду умеренно растет на фоне новостей о ЧП на ряде нефтеперерабатывающих заводах России – 12 и 13 марта нефтеперерабатывающие заводы РФ подверглись активным атакам БПЛА.

Так, во вторник утром на НПЗ в Кстовской промзоне Нижнего Новгорода в результате атаки дрона возник пожар, который был быстро локализован и потушен, пострадавших нет. В среду утром стало известно о возгорании на нефтезаводе в Рязани из-за атаки БПЛА, пожар на этом НПЗ также был оперативно потушен. Кроме того, в среду после падения беспилотника остановил технологические процессы Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Также предпринимались попытки атаковать Киришский НПЗ в Ленинградской области, но все дроны были сбиты на подлете к заводу. НПЗ в Нижнем Новгороде, Рязани и Ленинградской области относятся к числу крупнейших заводов России.