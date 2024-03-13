Минэнерго заявило об устойчивом профиците предложения топлива на внутреннем рынке

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ситуация с топливообеспечением регионов и ценами на АЗС стабильная и находится на ежедневном контроле Минэнерго России и ФАС России, риски роста розничных цен на моторное топливо отсутствуют, заявили в Минэнерго.

"Предпринимаются меры по обеспечению необходимой загрузки нефтеперерабатывающих мощностей одновременно с координацией действий нефтяных компаний и РЖД. В результате принятых правительством РФ превентивных мер по запрету экспорта автомобильного бензина и введения заградительных пошлин для перекупщиков сформирован устойчивый профицит предложения на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Производство дизельного топлива в 2 раза превышает потребности внутреннего рынка, но для дополнительного его насыщения и сдерживания роста оптовых цен вместо запрета экспорта принято решение о повышении обязательных продаж дизельного топлива на бирже, напоминают в ведомстве.

"С начала 2024 года среднесуточные отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок стали на 6% больше аналогичного периода прошлого года, а дизельного топлива - на 8% больше. На сегодняшний день запасы автомобильного бензина на НПЗ и нефтебазах компаний составляют 2 млн т, дизельного топлива - 3,5 млн т, что является высоким показателем готовности к сезону роста спроса", - сообщило Минэнерго.

"В розничном сегменте цены стабильны и не увеличиваются с начала года. Сегодняшний уровень оптовых цен на бирже формирует комфортный уровень доходности для стабильных цен на АЗС, вне зависимости от краткосрочных колебаний на оптовом рынке", - подчеркнули в ведомстве.