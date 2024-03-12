В Кстовской промзоне потушили открытое горение после атаки беспилотника

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кстовской промзоне под Нижним Новгородом пожарные ликвидировали открытое возгорание на установке завода, которая загорелась после атаки беспилотника ранее утром, сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

"В 10:57 ликвидировано открытое горение (Кстовская промзона), работы по полной ликвидации продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин сообщал об ударе по установке неназванного объекта ТЭК и о тушении пожара. По его данным, никто не пострадал, людей успели эвакуировать.