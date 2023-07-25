"Росгосстрах" увеличил полугодовую чистую прибыль более чем в пять раз

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" увеличилась более чем в 5 раз в годовом исчислении и составила 2,192 млрд рублей против 420 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Активы компании на конец I полугодия составили 144,57 млрд рублей (139 млрд рублей на конец I полугодия 2022 года). Размеры уставного, добавочного, резервного капитала оставались без изменений и составили - 14,685 млрд рублей, 135,125 млрд рублей и 734,2 млн рублей соответственно. Общий капитал компании составил 55,917 млрд рублей по сравнению с 53,7 млрд рублей в конце I полугодия 2022 года.

Резервы по страхованию (иному, чем страхование жизни) несколько снизились за рассматриваемый период - до 74 млрд рублей по сравнению с 74, 278 млн рублей на конец первого полугодия прошлого года.

Обязательства СК выросли с 85,33 до 88,65 млрд рублей.

Объем собранной "Росгосстрахом" премии в первом полугодии составил 39,7 млрд рублей, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее (34,3 млрд рублей), по данным компании, выплаты по операциям страхования и перестрахования составили 12,157 млрд рублей.

Доходы от страховой деятельности (за вычетом расходов) увеличились практически вдвое и достигли 4,34 млрд рублей против 2,14 млрд рублей годом ранее. Доходы от инвестиционной деятельности (за вычетом расходов) выросли до 3,33 млрд рублей по сравнению с 2,724 годом ранее.

Как сообщалось ранее, по итогам 2022 года сборы СК "Росгосстрах" снизились на 31,9% - до 65,9 млрд рублей. Доля рынка составляла 3,6%. Выплаты за прошлый год сократились на 2,5% - до 40,1 млрд рублей.

В I квартале текущего года страховая компания "Росгосстрах", по данным статистики ЦБ, собрала 19,5 млрд рублей общих премий, ее выплаты составили 7,8 млрд рублей.