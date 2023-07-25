Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

"Росгосстрах" увеличил полугодовую чистую прибыль более чем в пять раз

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" увеличилась более чем в 5 раз в годовом исчислении и составила 2,192 млрд рублей против 420 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Активы компании на конец I полугодия составили 144,57 млрд рублей (139 млрд рублей на конец I полугодия 2022 года). Размеры уставного, добавочного, резервного капитала оставались без изменений и составили - 14,685 млрд рублей, 135,125 млрд рублей и 734,2 млн рублей соответственно. Общий капитал компании составил 55,917 млрд рублей по сравнению с 53,7 млрд рублей в конце I полугодия 2022 года.

Резервы по страхованию (иному, чем страхование жизни) несколько снизились за рассматриваемый период - до 74 млрд рублей по сравнению с 74, 278 млн рублей на конец первого полугодия прошлого года.

Обязательства СК выросли с 85,33 до 88,65 млрд рублей.

Объем собранной "Росгосстрахом" премии в первом полугодии составил 39,7 млрд рублей, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее (34,3 млрд рублей), по данным компании, выплаты по операциям страхования и перестрахования составили 12,157 млрд рублей.

Доходы от страховой деятельности (за вычетом расходов) увеличились практически вдвое и достигли 4,34 млрд рублей против 2,14 млрд рублей годом ранее. Доходы от инвестиционной деятельности (за вычетом расходов) выросли до 3,33 млрд рублей по сравнению с 2,724 годом ранее.

Как сообщалось ранее, по итогам 2022 года сборы СК "Росгосстрах" снизились на 31,9% - до 65,9 млрд рублей. Доля рынка составляла 3,6%. Выплаты за прошлый год сократились на 2,5% - до 40,1 млрд рублей.

В I квартале текущего года страховая компания "Росгосстрах", по данным статистики ЦБ, собрала 19,5 млрд рублей общих премий, ее выплаты составили 7,8 млрд рублей.

Росгосстрах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия запрещает ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

Россия запрещает ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

Биржевые цены на бензин впервые с начала июля перешли к снижению на заявлениях регуляторов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });