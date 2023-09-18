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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Polymetal снизил долю в проекте Ведуга ниже контрольной

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Доля Polymetal в ГРК "Амикан" - операторе проекта Ведуга - снизилась с 59,44% до 49,99%.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 9,46% перешли к малоизвестной компании "Парус Мск", ее владельцы скрыты.

"Это часть сделки по реструктуризации пакета ВТБ в "Амикане", - заявил "Интерфаксу" представитель ГРК.

ВТБ принадлежит 40,55% проекта. Polymetal собирался выкупить эту долю в рамках опциона и еще в прошлом году получил разрешение ФАС на сделку.

С тех пор АО "Полиметалл" – холдинговая компания для российских активов Polymetal, включая долю в Ведуге, – подпало под санкции США.

Polymetal – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане.

Polymetal
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