Новый CД "Полиметалла" будет состоять из представителей "Мангазеи" и менеджмента

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - АО "Полиметалл" после смены собственника избрало новый совет директоров. Как сообщила компания, в него вошло семь человек.

ГК "Мангазея", нового владельца компании, в совете будут представлять ее основатель и владелец Сергей Янчуков и генеральный директор "Мангазея Майнинга" Михаил Гусев.

Из числа топ-менеджеров АО "Полиметалл" членами совета директоров стали: генеральный директор Сергей Черкашин, управляющий директор "Торгового дома "Полиметалл" Юрий Овчинников, директор по бухгалтерскому и налоговому учету Галина Толстых и директор по налоговой и административной практике Ольга Дятлова.

Председателем совета стал Александр Говорунов, заместитель генерального директора по экономической безопасности и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга.