Новый CД "Полиметалла" будет состоять из представителей "Мангазеи" и менеджмента
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - АО "Полиметалл" после смены собственника избрало новый совет директоров. Как сообщила компания, в него вошло семь человек.
ГК "Мангазея", нового владельца компании, в совете будут представлять ее основатель и владелец Сергей Янчуков и генеральный директор "Мангазея Майнинга" Михаил Гусев.
Из числа топ-менеджеров АО "Полиметалл" членами совета директоров стали: генеральный директор Сергей Черкашин, управляющий директор "Торгового дома "Полиметалл" Юрий Овчинников, директор по бухгалтерскому и налоговому учету Галина Толстых и директор по налоговой и административной практике Ольга Дятлова.
Председателем совета стал Александр Говорунов, заместитель генерального директора по экономической безопасности и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга.
АО "Полиметалл" - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке. "Мангазея", по оценкам, до покупки "Полиметалла" входила в топ-15 российских золотодобытчиков, производственные активы расположены в Забайкальском крае. Помимо золотодобычи группа занимается девелопментом, сельским хозяйством и другим бизнесом.