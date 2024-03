Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу, Nasdaq потерял почти 1%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали корпоративные и макроэкономические новости в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Обнародованные на прошлой неделе показатели потребительской и производственной инфляции в США превзошли ожидания аналитиков. В результате инвесторы склоняются к тому, что американский Центробанк не будет снижать процентные ставки на этой неделе.

Между тем объем промышленного производства в стране в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС в пятницу. Аналитики ожидали сохранения показателя на январском уровне, по данным Trading Economics. В январе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство упало на 0,5%, в то время как ранее было объявлено о сокращении на 0,1%.

Индекс потребительского доверия в США в марте опустился до 76,5 пункта с 76,9 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал сохранение показателя на февральском уровне.

Цены на американский импорт в прошлом месяце выросли на 0,3% после подъема на 0,8% в январе и совпали с прогнозами рынка, по данным правительства страны.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в марте до минус 20,9 пункта с минус 2,4 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в пятницу данным. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали снижения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 6 пунктов.

Акции Adobe Inc. рухнули на 13,7% по итогам торгов в пятницу. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в первом квартале 2024 финансового года снизил чистую прибыль вдвое.

Капитализация других крупных технологических компаний также уменьшилась: Microsoft Corp. - на 2,1%, Amazon.com Inc. - на 2,4%, Alphabet Inc. - на 1,3%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,6%, Apple Inc. - на 0,2%.

Бумаги Ulta Beauty Inc. подешевели на 5,2%, несмотря на позитивную отчетность этого владельца сети магазинов косметики.

Рыночная стоимость Hibbett Inc. (бывшая Hibbett Sports Inc.) снизилась на 6,2%. Сеть магазинов спортивных товаров в минувшем финквартале сократила чистую прибыль на 19,5% и дала слабый прогноз на текущий год.

Бумаги агрегаторов такси Uber Technologies и Lyft Inc. обесценились на 2% и 3,3% соответственно на новостях об их уходе из Миннеаполиса после того, как власти города постановили, что этим компаниям нужно повысить оплату труда водителей.

Котировки акций McDonald's Corp. уменьшились на 0,9% после сообщений о системных сбоях в ресторанах сети по всему миру.

В свою очередь американские депозитарные акции (ADS) китайской NIO не изменились в цене после новостей о ее намерении представить бренд электромобилей для массового рынка в мае.

ADS другого китайского производителя электромобилей - XPeng - подорожали на 2,7% после сообщений, что два сооснователя компании покинули руководящие должности.

Американский конкурент этих компаний - Tesla - прибавил 0,7% капитализации, хотя UBS снизил прогноз поставок ее электромобилей в 2024 году.

Акции сталелитейной Steel Dynamics стали дороже на 4,3% благодаря сильному прогнозу прибыли на первый квартал.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,49% и составил 38714,77 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,65% - до 5117,09 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,96% и составил 15973,17 пункта.