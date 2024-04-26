В макропрогнозе до 2027 года сохранены параметры индексации тарифов на газ и электричество

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Параметры индексации тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора в обновленном макропрогнозе на предстоящие три года не изменились относительно предыдущего, сентябрьского, прогноза.

Это следует из утвержденных 23 апреля правительством и опубликованных Минэкономразвития 26 апреля сценарных условий функционирования экономики России на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов.

"Прогнозируемые параметры изменения оптовых цен на газ и тарифов на его транспортировку в 2024-2026 годах останутся на уровне, принятом в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренном на заседании правительства 22 сентября 2023 года. На 2027 год предлагается сохранить индексацию цен и тарифов в сфере газоснабжения на уровне 2026 года (4% с 1 июля - ИФ)", - говорится в обновленном макропрогнозе.

Параметры индексации тарифов на электроэнергию также остались прежними. "В 2027 году прогнозируемая индексация всех тарифов в электроэнергетике будет соответствовать целевой инфляции, принятой в прогнозе - 4%", - отмечается в документе.

Аналогичное изменение (на уровне предыдущего прогноза с индексацией на 4% в середине 2027 года) заложено в отношении тарифов на услуги ЖКХ для граждан.

Параметры индексации тарифов на железнодорожные перевозки в целом останутся неизменными. "Небольшая корректировка с 4,8% до 4,7% прогнозируется в 2026 году по тарифам на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе. В 2027 году параметры индексации по всем тарифам на железнодорожные перевозки прогнозируются на уровне, несколько превышающем целевую инфляцию - 4,1%", - говорится в новом макропрогнозе.