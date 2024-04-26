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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Минэкономразвития ожидает снижения годовой инфляции в РФ до 6,9% в июне

По оценке министерства, показатель в 4% будет достигнут только в декабре 2025 года

Минэкономразвития ожидает снижения годовой инфляции в РФ до 6,9% в июне
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ во II квартале 2024 года на уровне 0,3%, в III квартале - 0,8%, в IV квартале - 2,0%, говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях макропрогноза на 2024-2027 годы, которые были одобрены на заседании правительства во вторник.

Как сообщалось, в I квартале 2024 года инфляция в РФ составила 2,0%.

Согласно прогнозу министерства, годовая инфляция в РФ с 7,7% на конец марта замедлится до 6,9% в июне, 5,8% в сентябре и 5,1% в декабре.

Как сообщалось, Минэкономразвития ранее на этой неделе сообщило о повышении прогноза по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в предыдущей версии (от сентября 2023 года).

Согласно новому прогнозу министерства, годовая инфляция в РФ будет держаться выше и весь 2025 год и снизится до 4% только к концу следующего года - 4,4% в марте 2025 года, 5,7% в июне 2025 года, 5,0% в сентябре 2025 года, 4,0% в декабре 2025 года.

Банк России в пятницу повысил свой прогноз по инфляции в РФ в 2024 году до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. В 2025 году ЦБ ожидает инфляцию в РФ на уровне таргета в 4,0%.

Минэкономразвития РФ
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