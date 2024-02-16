Момент начала снижения ставки ЦБ РФ теперь видит позже октябрьских ожиданий

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ сейчас исходит из того, что момент начала снижения ключевой ставки будет несколько позже, чем предполагалось в октябре, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции, комментируя вопрос о повышении прогноза по среднегодовой ключевой ставке.

"Повышение прогноза ключевой ставки на этот год и на следующий отражает то, что совет директоров по итогам обсуждения и остальные участники подготовки решения, наверное, сейчас видят момент начала снижения ставки несколько позже, чем они это видели по состоянию на октябрьское заседание. Поскольку снижение начинается позже, то в среднем по этому году мы будем иметь более высокую ключевую ставку, и поскольку в следующий год мы, наверное, войдем с несколько более высоким уровнем ключевой ставки, то и средняя ставка за следующий год будет выше, и это связано с тем, что необходимо дополнительно оценить устойчивость и скорость снижения инфляционного давления", - сказал он.

"По поводу формулировок сигнала - действительно мы убрали эту стандартную длинную формулу с описанием того, из чего мы исходим. Мы исходим ровно из тех же соображений, которые перечислялись в предыдущем формате пресс-релиза, но мы решили, что к текущему моменту все это хорошо усвоили. Если будут направленные сигналы, они будут сформулированы теми же словами, которыми они формулировались и в прошлом, здесь никаких сюрпризов не будет", - пояснил он вопрос с формулировками по сигналу.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее на пресс-конференции констатировала наличие пространства для снижения ключевой ставки, отметив при этом, что большинство участников обсуждения ожидают первое снижение во втором полугодии 2024 года.

Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-15,5% (октябрьский прогноз - 12,5-14,5%), в 2025 году - 8-10% (ранее - 7-9%).