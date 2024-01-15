В Петербурге и Ленобласти доля свободных складов снизилась почти до нуля

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Доля свободных складских помещений в Петербурге и Ленинградской области в начале 2024 года снизилась практически до нуля, говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers.

Сейчас арендовать здесь можно в общей сложности не более 70 тысяч кв. метров складов, из них свободны 26 тысяч кв. метров, остальные находятся в аренде, но могут быть освобождены в течение 2 месяцев.

При этом, по данным Nikoliers, ранее онлайн-ритейлер Wildberries, крупный склад которого сгорел 13 января в Петербурге, арендовал 6 тысяч кв. метров в складском комплексе "Лента" на Московском шоссе. Кроме того, Wildberries ведет переговоры об аренде складского блока класса А площадью около 20 тысяч кв. метров на юге Петербурга.

"Доступных к аренде складских комплексов, сопоставимых по площади со сгоревшим распредцентром Wildberries в Шушарах (Пушкинский район Петербурга), в городе и области просто нет. (...) Две трети объема складских площадей, сданных в последние четыре года, были построены для собственных нужд компаний, включая схему built-to-suit (BTS, строительство здания под конкретного заказчика с последующей продажей ему или долгосрочной арендой - ИФ). Остальные объекты заявлялись как спекулятивные, однако зачастую не выходили на открытый рынок, а находили арендаторов еще до завершения строительства. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в ближайшие годы: многие строящиеся площади уже сданы в аренду", - прокомментировал ситуацию старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Илья Янеев.

До конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию несколько спекулятивных складских комплексов общей площадью около 260 тысяч кв. метров.

При этом, по словам старшего консультанта департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Кирилла Вечера, строящиеся складские комплексы вряд ли представляют интерес для Wildberries, так как онлайн-ритейлер владеет как минимум одним земельным участком в индустриальном парке "М10" в Колпине. На этой площадке в 28,9 га, по оценкам консалтинговой компании, можно возвести комплекс размером до 150 тысяч кв. метров. Ориентировочные сроки строительства объекта - от 9 до 14 месяцев.

Пожар в складском комплексе Wildberries на Московском шоссе в Петербурге начался в субботу утром. Огонь сначала охватил 1 тысячу кв. метров, позже он распространился на 50 тысяч кв. метров. Локализовали возгорание на площади 70 тысяч кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Онлайн-ритейлер пообещал вернуть покупателям деньги за утраченные заказы, а товары, размещавшиеся на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса.