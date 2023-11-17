Законопроект о расчетах в ЦФА во внешней торговле проходит межведомственное согласование

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект, разрешающий использование цифровых финансовых активов (ЦФА), в том числе и утилитарных, в качестве встречного предоставления в рамках внешнеторговой деятельности, подготовлен и внесен на межведомственное согласование, сообщил источник "Интерфакса" и подтвердили в Банке России.

Проект позволит эмитентам не публиковать сведения о бенефициарном собственнике цифрового актива.

Актуальная версия проекта в сопровождении письма первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой в конце октября была направлена в профильные органы власти, "Интерфакс" ознакомился с текстом документа.

"Мы концептуально поддерживаем использование цифровых прав, в частности - цифровых финансовых активов, для трансграничных расчетов. Для этих целей при участии Банка России действительно разработан соответствующий законопроект. В настоящее время он находится на межведомственном согласовании", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Сейчас использование цифровых прав в расчетах запрещено, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. При этом санкционное давление затрудняет классические расчеты для участников ВЭД, увеличивает стоимость, сроки платежей и связанные с ними риски, а возможности использования дружественных валют ограничены, констатируют авторы документа. Между тем, инфраструктура операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов платформ, использующих технологию распределенного реестра для обеспечения выпуска и учета цифровых прав, активно развивается. Операторами таких систем и платформ могут быть только российские юрлица, поднадзорные ЦБ, они могут предоставить инфраструктуру, "которая обеспечит надежные и бесперебойные расчеты с использованием инновационных технологических решений". Задача законопроекта - создать возможность использования цифровых прав в качестве встречного предоставления за товары, работы или услуги в деятельности, регулируемой "внешнеторговым" ФЗ №164.

Сейчас выпуск ЦФА проходит в инфраструктуре операторов информационных систем, в реестре ЦБ их десять. Операторы инвестиционных платформ используют технологию распределенного реестра для выпуска и учета ЦФА, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, а также УЦП. Таких компаний в реестре регулятора по состоянию на июнь 2023 года всего две.

"В стране (в России - ИФ) имеется трек обсуждений, которые говорят о том, почему бы не разрешить трансграничные расчеты в цифровых правах. Этот трек действительно существует. Он очень активно обсуждается, но он сложный. Я думаю, что он в результате придет к своему логическому такому окончанию. На мой взгляд, он придет к положительному окончанию", - сказал директор дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбербанка Сергей Попов, выступая 17 ноября на конференции SberPro Tech 2023.

"Я думаю, что, наверное, мы все-таки трансграничные расчеты в цифровых правах в 2024 году получим. Я в это очень верю", - добавил он.

Раскрытие и валютный контроль

Сейчас, согласно закону, все решения о выпуске ЦФА должны быть опубликованы как на сайте эмитента, так и на сайте оператора информационной системы. Решения должны находиться в открытом доступе до полного исполнения обязательств по выпуску. В них, помимо других сведений, также должна быть информация о бенефициарных владельцах.

Проект снимает с эмитентов обязанность раскрывать такие сведения. Но при этом и эмитент, и оператор информационной системы обязаны будут предоставлять их ЦБ по запросу.

Проект также вносит изменения в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" (№173-ФЗ) для обеспечения возможности проведения валютного контроля при расчетах с ЦФА в рамках ВЭД. Для этого вносятся изменения в понятие валютных операций, предусматривающие включение в их периметр цифровых прав и сделок с ними.

Кроме того, понятие валютных ценностей дополняется в том числе ЦФА, включающими денежные требования в иностранной валюте. И резидентам предоставляется право осуществлять операции с такими валютными ценностями при условии расчетов в рублях.

Документ предоставляет ЦБ право устанавливать условия совершения отдельных валютных операций с цифровыми правами, особенности предоставления подтверждающих документов, обмена информацией и сведениями при осуществлении таких операций. Также ЦБ в рамках осуществления валютного контроля получит право запрещать проводить отдельные валютные операции с цифровыми правами.

Ожидается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.