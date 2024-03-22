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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Стрела"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Стрела" (ранее - Севзапинвестпромбанк), говорится в сообщении ЦБ в пятницу.

Лицензия отозвана с 22 марта.

"Кредитная организация специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк (АО) и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми", - отмечает ЦБ.

Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

В банке назначена временная администрация, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов. Банк "Стрела" является участником системы страхования вкладов.

Ранее сообщалось, что в Севзапинвестпромбанке в мае 2021 года сменился собственник, им стал бизнесмен Сергей Савельев. До этого у банка не было контролирующего акционера, его акциями владели 11 физических и юридических лиц. Кроме того, в 2021 году банк поменял место регистрации, переехав из Санкт-Петербурга в Москву. Более актуальных данных о собственниках банка нет.

Банк сменил название в апреле 2023 года

По итогам 2023 года банк занимал 281-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ Севзапинвестпромбанк Банк России Стрела
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