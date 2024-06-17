ЦБ РФ отозвал лицензию у Автоградбанка

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка (Набережные Челны), говорится в сообщении ЦБ.

По его данным, банк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры. Кроме того, ЦБ сообщил, что Автоградбанк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"На протяжении длительного периода времени деятельность Автоградбанка характеризовалась неэффективностью бизнес-модели, сокращением и ухудшением качества активов, что наряду со значительными стимулирующими выплатами топ-менеджменту кредитной организации приводило к регулярным убыткам и снижению размера собственных средств", - отмечает ЦБ.

Регулятор полагает, что банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций "в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот".

В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Автоградбанк по итогам первого квартала 2024 года занимает 212-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Зарегистрированный в Татарстане Автоградбанк является участником системы страхования вкладов.

Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 июня 2024 года. По данным отчетности банка на 1 мая 2024 года, страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в размере 2,38 млрд рублей.

В последний раз ЦБ отзывал лицензию у Киви банка в конце февраля этого года. Таким образом, это первый за четыре месяца отзыв лицензии у коммерческого банка.