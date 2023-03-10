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Акционеры "Вкусвилла" в 2022 году получили 2 млрд рублей дивидендов

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер АО "Вкусвилл" в 2022 году выплатил 2 млрд рублей дивидендов основным акционерам компании. Об этом говорится в отчете компании по РСБУ.

Бенефициаром ритейлера является Андрей Кривенко, косвенно он владеет 64,79% "Вкусвилла" через ООО "Проект Избенка", а напрямую - 1,79% ритейлера. Помимо этого, 12,16% у кипрской Moestino Investments Limited (структура Baring Vostok), еще 20,6% акций принадлежат сотрудникам ритейлера.

Согласно отчету, по итогам 2022 года "Вкусвилл" увеличил выручку на 25,4%, до 203,4 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 31,6%, до 77,1 млрд рублей. Чистая прибыль составила 3,1 млрд рублей против убытка в 2,4 млрд рублей в 2021 году.

"Вкусвилл" – один из самых быстро растущих ритейлеров в РФ. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Сеть объединяет более 1,3 тыс. магазинов в 70 городах России, более 120 дарксторов (магазины для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей), мобильное приложение и интернет-магазин.

Вкусвилл
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